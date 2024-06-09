За неделю РФ потеряла в Украине больше 8 тысяч военных и корабль
За неделю, с 2 по 9 июня, Россия потеряла в Украине больше 8 тысяч военных. Кроме того, ВСУ "отминусовали" корабль оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 02-09.06 ориентировочно составили:
- личного состава 8700 человек ликвидировано,
- танков - 104 ед,
- боевых бронированных машин - 151 ед,
- артиллерийских систем - 360 ед,
- РСЗО - 8 ед,
- средств ПВО - 15 ед,
- корабель - 1 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 283,
- крылатых ракет – 9,
- автомобильной техники и автоцистерн - 470 ед,
- специальной техники - 58.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне против Украины на 9 июня составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 518 560 военных. Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника.
Интересно, что РФ скрывает потери на Харьковском направлении с помощью фейковых озвучек видео военных. В Институте изучения войны уже сделали вывод, что резервов РФ в 60 тысяч военных, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий по нескольким направлениям.
Добавим, что 8 июня ГУР удалось поразить новейший российский самолет Су-57.
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