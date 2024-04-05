Тысячи попыток с начала войны. РФ пытается саботировать работу европейской железной дороги, - FT

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация осуществила тысячи попыток вмешаться в работу европейских железнодорожных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times (FT).

По словам главы Министерства транспорта Чехии Мартина Купки, хакерская кампания включала атаки на системы сигнализации, а также сети чешского национального железнодорожного оператора Ceske drahy. Во время прошлых атак были выведены из строя системы продажи билетов.

Как пишет издание, попытки России дестабилизировать европейскую энергетическую инфраструктуру хорошо задокументированы, но вмешательство в транспортные сети обсуждается меньше.

В прошлом году агентство Европейского союза (ЕС) по кибербезопасности обнародовало первый отчет об угрозах для транспорта. Тогда же речь шла об "атаках на железнодорожные компании, частота которых растет, прежде всего из-за вторжения России в Украину". Также в докладах отмечались крупные атаки "пророссийских хакерских групп" на железные дороги:

Латвии;

Литвы;

Румынии;

Эстонии.

"Одной из заметных тенденций прошлого года стал рост интереса злоумышленников к энергетическому и транспортному секторам", - заявило чешское агентство по кибербезопасности NUKIB.

Как рассказал Купка, Чехия планирует ввести ограничения на участие иностранных операторов в тендерах по строительству высокоскоростной железнодорожной линии, которая объединит Берлин, Прагу и Вену.

"Это не то, что запрет, но мы отдаем предпочтение европейским компаниям... Для цифровых частей, а также для систем сигнализации, мы безусловно требуем ограничения (для иностранных операторов, которые поставляют определенные части, - ред.), потому что это часть критической инфраструктуры, - пояснил он.

Атаки российских хакеров

18 февраля, неизвестные взломали аккаунт "Украинской правды" в Twitter и сайт Liga.net. Во время атаки на страницах издательств была выложена фейковая информация об Авдеевке, которую четыре месяца штурмовали российские захватчики.

В январе этого года враг совершил DDoS-атаку на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В частности хакеры взломали учетные записи сотрудников служб кибербезопасности, юридического отдела и других подразделений Microsoft.