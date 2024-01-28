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Хакеры атаковали сайт штаба по вопросам обращения с военнопленными

Воскресенье 28 января 2024 22:59
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Хакеры атаковали сайт штаба по вопросам обращения с военнопленными Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными была осуществлена DDoS-атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными в Telegram.

"Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падения самолета ИЛ-76 несет для него угрозу", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что в целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Российские хакеры предупредили о кибератаках

Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на украинское правительство. При этом хакеры утверждают, что готовятся атаковать украинское правительство с помощью других групп хакеров.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.

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