Тысячи ракет: США существенно увеличат закупки вооружения для систем ПВО Patriot

Отмечается, что Совет по надзору за требованиями к армии США позволил увеличить закупки зенитных ракет для Patriot PAC-3 MSE почти вчетверо. Так, в 2026 году Соединенные Штаты планируют купить 13,7 тысяч таких ракет.

В документе указано, что на закупку ракет PAC-3 MSE армия США планирует потратить 1,3 млрд долларов. Через специальный фонд, созданный для оказания помощи Украине, ведомство запросило 396,3 млн долларов для покупки 103 ракет.

В бюджетном плане на 2025 год Пентагон запросил 3,3 тысячи PAC-3 MSE. Ракеты предназначены для перехвата баллистических и крылатых ракет.