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Главная » Жизнь » Общество

Пенсии нет, а деньги есть: сколько заплатят без единого дня стажа

06:30 14.06.2026 Вс
2 мин
На какую сумму можно претендовать без стажа и когда могут отказать в выплатах?
aimg Елена Чупровская
Пенсии нет, а деньги есть: сколько заплатят без единого дня стажа Фото: Сколько получат украинцы, которые никогда не работали официально (Getty Images)
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Украинцы пенсионного возраста, которые не накопили страхового стажа, не могут получить привычную трудовую пенсию. Вместо этого государство предлагает им отдельную социальную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

С какого возраста назначают выплаты

В 2026 году для выхода на обычную пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа. Если стажа нет или он меньше 15 лет, действуют другие правила:

  • в 65 лет возникает право на постоянную социальную помощь для людей без права на пенсию;
  • в 60-63 года временную или базовую помощь могут назначить только при отдельных условиях, например одиноким гражданам.

Сколько денег начисляют

Размер выплаты зависит от программы. По классической схеме сумма привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и максимально составляет 2 595 гривен. Если человек имеет другой небольшой доход, государство доплачивает только разницу.

Параллельно действует новая модель - Базовая социальная помощь. Ее базовая сумма для неработающего лица составляет 4 500 гривен, но для пенсионеров без полного стажа предусмотрена отдельная шкала:

  • менее 10 лет стажа - 2 385 гривен;
  • от 10 до 20 лет - 2 790 гривен;
  • от 20 до 30 лет - 3 150 гривен;
  • свыше 30 лет - 3 960 гривен.
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По достижении 65 лет люди с минимальным стажем обычно переходят с Базовой социальной помощи на гарантированную минимальную выплату на уровне прожиточного минимума.

Когда в выплате откажут

Даже при отсутствии стажа и достижения пенсионного возраста государство может отказать, если при проверке обнаружит:

  • доходы семьи за полгода выше прожиточного минимума;
  • незадекларированные дополнительные источники заработка;
  • крупную покупку на сумму более 50 000 гривен за год;
  • более одного жилья или авто, выпущенного менее 15 лет назад.

Оформить помощь можно в управлении социальной защиты по месту жительства, через ЦНАП или онлайн в "Дії".

Как сообщало РБК-Украина, доплату на уход в размере 1038 гривен могут получить только те одинокие пенсионеры, которые одновременно достигли 80 лет, имеют пенсию по возрасту, не имеют детей или внуков, обязанных их содержать, и подтвердили потребность в уходе медицинским заключением.

Напомним, РБК-Украина также писало о надбавке для почетных доноров крови - она составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 320,90 гривен в месяц, и назначается независимо от того, сколько лет прошло с момента сдачи крови.

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