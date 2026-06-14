Пенсии нет, а деньги есть: сколько заплатят без единого дня стажа
Украинцы пенсионного возраста, которые не накопили страхового стажа, не могут получить привычную трудовую пенсию. Вместо этого государство предлагает им отдельную социальную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".
С какого возраста назначают выплаты
В 2026 году для выхода на обычную пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа. Если стажа нет или он меньше 15 лет, действуют другие правила:
- в 65 лет возникает право на постоянную социальную помощь для людей без права на пенсию;
- в 60-63 года временную или базовую помощь могут назначить только при отдельных условиях, например одиноким гражданам.
Сколько денег начисляют
Размер выплаты зависит от программы. По классической схеме сумма привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и максимально составляет 2 595 гривен. Если человек имеет другой небольшой доход, государство доплачивает только разницу.
Параллельно действует новая модель - Базовая социальная помощь. Ее базовая сумма для неработающего лица составляет 4 500 гривен, но для пенсионеров без полного стажа предусмотрена отдельная шкала:
- менее 10 лет стажа - 2 385 гривен;
- от 10 до 20 лет - 2 790 гривен;
- от 20 до 30 лет - 3 150 гривен;
- свыше 30 лет - 3 960 гривен.
По достижении 65 лет люди с минимальным стажем обычно переходят с Базовой социальной помощи на гарантированную минимальную выплату на уровне прожиточного минимума.
Когда в выплате откажут
Даже при отсутствии стажа и достижения пенсионного возраста государство может отказать, если при проверке обнаружит:
- доходы семьи за полгода выше прожиточного минимума;
- незадекларированные дополнительные источники заработка;
- крупную покупку на сумму более 50 000 гривен за год;
- более одного жилья или авто, выпущенного менее 15 лет назад.
Оформить помощь можно в управлении социальной защиты по месту жительства, через ЦНАП или онлайн в "Дії".
Как сообщало РБК-Украина, доплату на уход в размере 1038 гривен могут получить только те одинокие пенсионеры, которые одновременно достигли 80 лет, имеют пенсию по возрасту, не имеют детей или внуков, обязанных их содержать, и подтвердили потребность в уходе медицинским заключением.
Напомним, РБК-Украина также писало о надбавке для почетных доноров крови - она составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 320,90 гривен в месяц, и назначается независимо от того, сколько лет прошло с момента сдачи крови.