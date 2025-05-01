ВСУ "минусовали" за сутки еще 2 ПВО, 45 артсистем и более 1200 оккупантов, - Генштаб
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1230 российских захватчиков, а также уничтожили 2 средства ПВО, 3 танка и 45 артсистем противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 953 190 (+1230) человек ликвидировано;
- танков - 10 732 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 364 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 27 136 (+45) ед.;
- РСЗО - 1 375 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 148 (+2) ед.;
- самолетов - 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 401 (+112) ед.;
- крылатых ракет - 3 196 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 46 750 (+139) ед.;
- специальной техники - 3 869.
Ситуация на фронте
Как передали ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 30 апреля, с начала суток на фронте произошло 177 боевых столкновений.
В Силах обороны Украины также проинформировали, что российские захватчики продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.
Напомним также, в обнародованном 1 мая отчете Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что недавно ВСУ продвинулись в Курской области и вблизи Торецка. Между тем российские оккупанты продвинулись под Лиманом и на Торецком направлении.
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