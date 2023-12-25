Тысячи мигрантов с юга Мексики пешком отправились в сторону границы США

Тысячи мигрантов отправились пешком из южной части Мексики, пытаясь достичь границы с Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
К походу мигрантов могли присоединиться около 7000 человек, преимущественно из южной и центральной части Америки, в том числе тысячи детей.
Они ушли всего за несколько дней до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен должен обсудить с президентом Мексики Лопесом Обрадором пути ограничения массовой миграции. Несколько пограничных переходов недавно были закрыты из-за наплыва мигрантов.
Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден и его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор разделяют обеспокоенность по поводу резкого увеличения количества мигрантов, пересекающих их общую границу.
Количество людей, задержанных на южной границе США, превысило два миллиона как в 2022, так и в 2023 финансовых годах.
Местные СМИ сообщили, что большинство мигрантов были из Кубы, Гаити и Гондураса, но некоторые прибыли даже из Бангладеш и Индии.
Многие рассказали, что решили присоединиться к каравану после нескольких месяцев ожидания разрешений на транзит. В первое утро мигранты преодолели около 15 км, отправившись в путь на рассвете 24 декабря. Один мигрант из Гондураса рассказал, что покинул свою родную страну, спасаясь от преступной группировки, которая угрожала его убить.
По данным Министерства внутренней безопасности США, только в сентябре 2023 года пограничный патруль задержал более 200 000 мигрантов, которые незаконно пересекли границу США и Мексики.
Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (около 60 млрд. долларов) хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю и Тайваню.
Республиканцы верхней палаты Конгресса США отказываются поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес более радикальные предложения по защите границы США с Мексикой.
Недавно Bloomberg писало, что президент Джо Байден предложил изменения в пограничной политике США, повышающие перспективы двухпартийного соглашения по помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.