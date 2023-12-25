Тисячі мігрантів із півдня Мексики пішки вирушили в бік кордону США

До походу мігрантів могли приєднатися близько 7000 осіб, переважно з південної та центральної частини Америки, зокрема тисячі дітей.

Вони пішли всього за кілька днів до того, як держсекретар США Ентоні Блінкен має обговорити з президентом Мексики Лопесом Обрадором шляхи обмеження масової міграції. Кілька прикордонних переходів нещодавно були закриті через наплив мігрантів.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден і його мексиканський колега Андрес Мануель Лопес Обрадор поділяють стурбованість із приводу різкого збільшення кількості мігрантів, які перетинають їхній спільний кордон.

Кількість людей, затриманих на південному кордоні США, перевищила два мільйони як у 2022, так і у 2023 фінансових роках.

Мігранти з яких країн вирушили в бік США

Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість мігрантів були з Куби, Гаїті та Гондурасу, але деякі прибули навіть із Бангладеш та Індії.

Багато хто розповів, що вирішив приєднатися до каравану після кількох місяців очікування дозволів на транзит. У перший ранок мігранти подолали близько 15 км, вирушивши в дорогу на світанку 24 грудня. Один мігрант із Гондурасу розповів, що покинув свою рідну країну, рятуючись від злочинного угруповання, яке погрожувало його вбити.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, тільки у вересні 2023 року прикордонний патруль затримав понад 200 000 мігрантів, які незаконно перетнули кордон США і Мексики.

Як мігранти пов'язані з допомогою Україні від США

Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (близько 60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю та Тайваню.

Республіканці верхньої палати Конгресу США відмовляються підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс туди більш радикальні пропозиції щодо захисту кордону США з Мексикою.

Нещодавно Bloomberg писало, що президент Джо Байден запропонував зміни в прикордонній політиці США, які підвищують перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні.