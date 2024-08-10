Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Сообщается, что 9 августа российские оккупанты захватили пограничные населенные пункты в Сумской и Харьковской областях, но в ISW еще нет подтверждения российских достижений в этих районах.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ совершили штурм вблизи Сотницкого Казачка Харьковской области и якобы захватили населенный пункт, а также вытеснили ВСУ из Лукашевки Сумской области.

Российские захватчики недавно проводили небольшие диверсии и разведку в приграничных районах Харьковской и Сумской областях, и в ISW предполагают, что российские источники, возможно, распространяют эти сообщения, чтобы отвлечь внимание от "украинского вторжения" в Курскую область.

Войска РФ продолжали наступательные операции возле Глубокого и Волчанска 8 и 9 августа, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты 9 августа продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики атаковали в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, в районе Табаевки и в направлении Глушевки, возле Невского и Макеевки, Тернов и в районе Серебрянского леса 8 и 9 августа.

Операция №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ 8 и 9 августа сообщали, что российские оккупанты продолжали атаки в районе Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись в районе Часового Яра и вблизи него.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись вдоль улицы Лесной в пределах Калиновки и дальше к западу от канала Северский Донец-Донбасс в Жовтневом микрорайоне на окраинах Часового Яра.

Войска РФ продолжали наступательные действия в Новом микрорайоне, к востоку от Часового Яра вблизи Ивановки, около Ступочек, Белой Горы и Делиевки 8 и 9 августа.

Войска РФ 9 августа продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что оккупанты продвинулись до Горловской улицы в центре Нью-Йорка.

Российские войска наступали в районе Северного, Железного и Пантелеймоновки 8 и 9 августа.

Российские оккупанты недавно продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что захватчики продвинулись к западу от Новоалександровки и в пределах Ивановки.

Российский "военкоры" повторил заявления о том, что войска РФ продвинулись севернее Сергеевки и вышли на восточную окраину Гродовки, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российский источник утверждал, что путинские войска действуют в 10 км от Покровска, но эксперты Института изучения войны лишь наблюдали доказательства продвижения РФ в пределах 17 км от Покровска.

Российские оккупанты также атаковали возле Воздвиженки, Лисичного и Ивановки, возле Желанного, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки 8 и 9 августа.

Войска РФ продолжали наступательные операции в районе Красногоровки и в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного 8 и 9 августа, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

8 и 9 августа российские захватчики продолжали наземные атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, в том числе юго-восточнее Великой Новоселки вблизи Угледара.

Российский блогер утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись на несколько сотен метров севернее Урожайного, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 8 и 9 августа на западе Запорожской области в районе Работино, Вербового и Малой Токмачки.

Украинские войска высадились на Кинбурнской косе и совершили рейд в этом районе 9 августа.

Главное управление военной разведки Минобороны Украины сообщило, что подразделения ГУР высадились на Кинбурнской косе и уничтожили, в частности, 6 российских БТРов, ранили и убили несколько десятков российских военнослужащих.

Украинские разведчики опубликовали геолокационные кадры, на которых личный состав ГУР поднимает украинский флаг на позиции на Кинбурнской косе, но, говорится в отчете, маловероятно, что личный состав ГУР сохранял постоянное присутствие на этих позициях, учитывая, что ГУР описывает высадку как рейд.

Российские источники, в том числе Минобороны РФ, утверждали, что до 16 украинских военнослужащих совершили якобы неудачную высадку у Кинбурнской косы с помощью четырех плавсредств, и что российские силы уничтожили несколько плавсредств и отбросили украинские силы от Кинбурнской косы после небольших боев на суше.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в вечерней сводке 9 августа в Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 70 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что наиболее активно российские захватчики наступали на Покровском направлении, где фиксировалось более трети общего числа боев.

Напомним, утром 9 августа в Генштабе сообщили, что на границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие. Кроме того, оккупанты активизировали деятельность авиации, с территории РФ совершали обстрелы пограничных населенных пунктов.

Добавим, на фоне усиления обстрелов РФ из-за прорыва смежной Курской области, в Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения на приграничье.