Курский прорыв: в РФ уже не отрицают, что бои дошли до Суджи

Россия уже не отрицает, что бои в Курской области дошли до города Суджа. Там находится станция, через которую идет транзит российского газа через Украину в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В российском ведомстве утверждают, что якобы группировка "Север" и резервы сдерживают попытки прорыва вглубь территории Курской области. При этом Минобороны РФ впервые признало, что бои идут в районе города Суджа.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи", - говорится в заявлении.

Кроме того, Россия утверждает, что якобы атаковала авиацией и ракетными системами резервы в Сумской области.

Российское Минобороны также нафантазировало потери украинских сил, не указав свои собственные. Так, в Москве уверяют, что якобы с начала боев в Курской области уничтожили 102 единицы бронетехники и около 950 военных.