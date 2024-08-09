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Курский прорыв: в РФ уже не отрицают, что бои дошли до Суджи

Сужа, Пятница 09 августа 2024 12:17
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Курский прорыв: в РФ уже не отрицают, что бои дошли до Суджи Фото: Россия признала, что бои в Курской области дошли до города Суджа (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия уже не отрицает, что бои в Курской области дошли до города Суджа. Там находится станция, через которую идет транзит российского газа через Украину в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В российском ведомстве утверждают, что якобы группировка "Север" и резервы сдерживают попытки прорыва вглубь территории Курской области. При этом Минобороны РФ впервые признало, что бои идут в районе города Суджа.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи", - говорится в заявлении.

Кроме того, Россия утверждает, что якобы атаковала авиацией и ракетными системами резервы в Сумской области.

Российское Минобороны также нафантазировало потери украинских сил, не указав свои собственные. Так, в Москве уверяют, что якобы с начала боев в Курской области уничтожили 102 единицы бронетехники и около 950 военных.

Что происходит в Курской области

Напомним, 6 августа россияне заявили о якобы прорыве границы в Курской области. Сначала российские власти утверждали, что попытка прорыва была отбита, а позже признали, что бои продолжаются.

В Курской области уже четвертые сутки идут боевые действия. Главным центром боев остается город Суджа, где находится газоизмерительная станция для транзита газа в Европу. Еще одна важная точка - поселок Коренево, который является районным центром.

Российские СМИ указывают, что зона боев уже растянулась на 800 квадратных километров, а украинские силы якобы зашли на 30 километров вглубь Курской области.

Украинское командование до сих пор не комментирует ситуацию в Курской области. Детальнее о Курском прорыве и что это дать Украине - в нашем материале.

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Министерство обороны РФ Российская Федерация Курская область Суджа
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