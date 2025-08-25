RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Давление на Москву: ЕС планирует новые санкции и усиление военной поддержки Украины

Фото: ЕС обсудит использование доходов от замороженных активов РФ и 19-й пакет санкций (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейский союз на следующем саммите планирует рассмотреть возможности использования доходов от замороженных российских активов, а также принятие 19-го пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает Politico, встречи министров обороны состоятся в четверг и пятницу.

Они обсудят усиление военной поддержки Киева и помощь украинской оружейной промышленности.

В мероприятии примут участие главный дипломат ЕС Кая Каллас и заместитель генерального секретаря НАТО.

В субботу запланировано заседание министров иностранных дел.

По информации датского председательства, среди ключевых тем - давление на Россию для принуждения Москвы к перемирию и обсуждение возможных направлений использования доходов от замороженных активов.

На сегодня Украина получает прибыль от этих средств, тогда как процесс конфискации примерно 275 млрд евро фактически зашел в тупик.

Санкции против РФ

Напомним, что с начала полномасштабной войны России против Украины, ЕС ввел уже 18-й пакет санкций против страны-агрессора и вот уже готовится 19-й.

Кроме того, уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что Украина передала Брюсселю свои предложения относительно того, что должно быть включено в новый список ограничительных мер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзВойна в Украине