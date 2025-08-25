Тиск на Москву: ЄС планує нові санкції і підсилення військової підтримки України

Як повідомляє Politico, зустрічі міністрів оборони відбудуться у четвер і п’ятницю.

Вони обговорять посилення військової підтримки Києва та допомогу українській збройовій промисловості.

У заході візьмуть участь головний дипломат ЄС Кая Каллас і заступник генерального секретаря НАТО.

У суботу заплановано засідання міністрів закордонних справ.

За інформацією датського головування, серед ключових тем – тиск на Росію для примушення Москви до перемир’я та обговорення можливих напрямків використання доходів від заморожених активів.

На сьогодні Україна отримує прибуток від цих коштів, тоді як процес конфіскації приблизно 275 млрд євро фактично зайшов у глухий кут.