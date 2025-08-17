"Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву": итоги встречи "коалиции решительных"

Сегодня около 19:00 вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский сообщил, что встреча Западной коалиции "решительных к Украине" завершилась.

"Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву", - заверил он.

Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что трансатлантическое единство является чрезвычайно важным на данный момент для достижения устойчивого мира в Украине.

"Как я подчеркнул во время сегодняшней встречи "коалиции решительных", если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ЕС и США должны усилить давление на Россию. Суверенное право Украины определять свои условия мира должно быть уважаемо". - подчеркнул он.

В то же время Кошта добавил, что коалиция приветствует готовность Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине для сдерживания будущей российской агрессии и совместного обеспечения справедливого и прочного мира в Украине.

Более того, по его словам, Европа готова внести свой вклад.

Президент Финляндии Александр Стуб также принял участие во встрече глав государств и правительств "коалиции решительных" в поддержку Украины.

"Среди стран Коалиции существует твердый консенсус о необходимости продолжения поддержки Украины. Европа и Соединенные Штаты продолжают укреплять свою общую позицию. Мы продолжим наши совместные усилия с Украиной, нашими европейскими коллегами и Соединенными Штатами завтра в Вашингтоне", - сообщил он.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала также отметил, что видеоконференция "коалиции решительных" была важной для координации перед завтрашней встречей в Белом доме.

"Мы согласились, что немедленным приоритетом должно быть прекращение убийств, и что четкие гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и Европы будут абсолютно необходимыми для дальнейших переговоров", - сказал он.