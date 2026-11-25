Давление будет расти: в УкрГМЦ объяснили, как изменится погода в Украине 26 ноября
Погода в Украине 26 ноября ожидается прохладная и облачная, с прояснениями. Местами вероятны осадки - от мокрого снега до дождя.
Подробнее о синоптической ситуации в четверг - где именно возможны осадки, а также чего ждать от ветра и температуры воздуха, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Синоптическая ситуация 26 ноября
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение 26 ноября давление будет расти.
Уточняется, что погода без существенных осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления.
Атмосферный фронт будет влиять только на погоду юго-западной части Украины.
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Где именно в Украине возможны осадки
В целом, погода в Украине в четверг ожидается облачная, с прояснениями.
Существенных осадков не предполагается в большинстве областей.
Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем возможен мокрый снег. Кое-где - налипание мокрого снега.
Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах - гололедица.
Между тем в Одесской области прогнозируют снег с дождем или просто же просто дождь.
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что 26 ноября "с северных направлений будет поступать холодный воздух".
Однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, которое будет защищать нас от большего холода.
В целом по Украине температура воздуха ожидается:
- ночью -1...-7°C;
- днем от -3°C до +3°C.
Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - около +2...+7°C.
Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, а в юго-западной части страны - юго-восточный. Со скоростью 7-12 м/с.
Особенности погоды в Украине 26 ноября (инфографика: РБК-Украина)
Что прогнозируют в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погода 26 ноября ожидается также облачная, с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве -1...-3°С;
- по области -1...-6°С.
Температура воздуха в четверг днем:
- в Киеве - около 0°С;
- по области - от -2°C до +3°C.
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