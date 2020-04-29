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Поліція почала розслідування блокування ресторану Тищенка

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 15:37
Поліція почала розслідування блокування ресторану Тищенка
Фото: замурованний Ляшком ресторан "Велюр" (УНІАН)

На місці події працює слідчо-оперативна група

Поліція встановлює обставини мурування ресторану нардепа Миколи Тищенка "Велюр" на вулиці Льва Толстого. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Києва.

Повідомляється, що для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

"Сьогодні у мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Дана подія зареєстрована у Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, правова кваліфікація інфиденту буде надана пізніше.

Нагадаємо, сьогодні у Facebook колишній народний депутат та глава "Радикальної партії" Олег Ляшко розмістив відео, на якому разом із соратниками за допомогою будівельних блоків і монтажної піни замурував вхід до ресторану "Велюр", який належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують.

Опубліковано Олегом Ляшком Середа, 29 квітня 2020 р.

Кілька днів тому розгорівся скандал за участю Тищенка. Зокрема, журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан Тищенка "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.

На наступний день, аби перевірити вказану журналістами інформацію, до ресторану приїхали правоохоронці. Однак, на момент їхньої перевірки у ресторані не було жодного відвідувача. Водночас, там перебували кілька кілька співробітників ресторану.

Через інцидент між патрульними і журналістом розпочато службове розслідування Під Кабміном поліцейські напали на журналіста "Громадського"
Новини України Олег ЛяшкополицияресторанЕлена Тищенко
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