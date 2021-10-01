"Тиражування заворушень": президент Грузії про заяви щодо повернення Саакашвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на заяву екс-президента Михайла Саакашвілі про нібито його повернення в країну. На її думку, це спроба спровокувати заворушення в Грузії напередодні виборів.

"Відбувається тиражування заворушень. Це в той час, коли в країні найбільш всього потрібен спокій, щоб завтрашні вибори були відкритими, справедливими та вільними. Правда це чи брехня, ця тема сама собою порушує спокійне передвиборне середовище, розпалює і без того напружене і втомлене суспільство, служить передумовою для зростання поляризації", - сказала президент.

Водночас Зурабішвілі зазначила, що саме влада країни відповідальна за забезпечення мирної та вільної виборчої атмосфери, а також повинна припиняти всі спроби дестабілізації і передвиборної напруженості.

"Час громадянського протистояння пройшов, і ніхто відповідальний не повинен грати з цим вогнем, якщо він піклується про країну і її майбутнє. Я закликаю всіх до відповідальності", - додала вона.