"Тиражування заворушень": президент Грузії про заяви щодо повернення Саакашвілі
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на заяву екс-президента Михайла Саакашвілі про нібито його повернення в країну. На її думку, це спроба спровокувати заворушення в Грузії напередодні виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новини-Грузія".
"Відбувається тиражування заворушень. Це в той час, коли в країні найбільш всього потрібен спокій, щоб завтрашні вибори були відкритими, справедливими та вільними. Правда це чи брехня, ця тема сама собою порушує спокійне передвиборне середовище, розпалює і без того напружене і втомлене суспільство, служить передумовою для зростання поляризації", - сказала президент.
Водночас Зурабішвілі зазначила, що саме влада країни відповідальна за забезпечення мирної та вільної виборчої атмосфери, а також повинна припиняти всі спроби дестабілізації і передвиборної напруженості.
"Час громадянського протистояння пройшов, і ніхто відповідальний не повинен грати з цим вогнем, якщо він піклується про країну і її майбутнє. Я закликаю всіх до відповідальності", - додала вона.
Нагадаємо, сьогодні грузинський екс-президент Саакашвілі заявив, що нібито прилетів у Грузію, де проти нього відкриті кримінальні справи.
Однак у грузинському МВС кажуть, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії, а перебуває в Україні.