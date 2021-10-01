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"Тиражування заворушень": президент Грузії про заяви щодо повернення Саакашвілі

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Тбілісі, П'ятниця 01 жовтня 2021 18:20
"Тиражування заворушень": президент Грузії про заяви щодо повернення Саакашвілі Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на заяву екс-президента Михайла Саакашвілі про нібито його повернення в країну. На її думку, це спроба спровокувати заворушення в Грузії напередодні виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новини-Грузія".

"Відбувається тиражування заворушень. Це в той час, коли в країні найбільш всього потрібен спокій, щоб завтрашні вибори були відкритими, справедливими та вільними. Правда це чи брехня, ця тема сама собою порушує спокійне передвиборне середовище, розпалює і без того напружене і втомлене суспільство, служить передумовою для зростання поляризації", - сказала президент.

Водночас Зурабішвілі зазначила, що саме влада країни відповідальна за забезпечення мирної та вільної виборчої атмосфери, а також повинна припиняти всі спроби дестабілізації і передвиборної напруженості.

"Час громадянського протистояння пройшов, і ніхто відповідальний не повинен грати з цим вогнем, якщо він піклується про країну і її майбутнє. Я закликаю всіх до відповідальності", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні грузинський екс-президент Саакашвілі заявив, що нібито прилетів у Грузію, де проти нього відкриті кримінальні справи.

Однак у грузинському МВС кажуть, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії, а перебуває в Україні.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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