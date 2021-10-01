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День до виборів у Грузії. Чи приїхав Саакашвілі

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П'ятниця 01 жовтня 2021 13:41
День до виборів у Грузії. Чи приїхав Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузії за день до виборів у країні. У соцмережі він опублікував відео, на якому стверджує, що знаходиться в Батумі.

Детальніше про те, що відомо про місцезнаходження Саакашвілі - в матеріалі РБК-Україна.

Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузії

Вранці 1 жовтня Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузії і зараз знаходиться в Батумі. Він також закликав своїх прихильників рухатися колонами в Тбілісі і заявив, що має намір приєднатися до однієї з таких колон.

Що кажуть у Грузії

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявляють, що Саакашвілі не перетинав державний кордон. На даний момент у відомстві вивчають опубліковані ним відео і найближчим часом обіцяють відзвітувати про результати.

Про те, що Саакашвілі немає в Грузії заявив і голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе, він вважає, що опубліковані відео записані не в Грузії.

Разом з тим, член "Єдиного національного руху" Мурман Думбадзе заявив, що завтра о 20:05 Саакашвілі офіційно покажуть.

Що кажуть в Україні

Джерело РБК-Україна в силових структурах не змогло підтвердити або спростувати заяву Саакашвілі, разом з тим, припустило, що екс-президент Грузії з України не виїжджав.

Що передувало

Саакашвілі був президентом Грузії два терміни, в листопаді 2013 року він виїхав з країни і з тих пір не повертався на батьківщину. У 2015 році він позбувся грузинського громадянства і на даний момент є громадянином України. У Грузії Саакашвілі оголошений в розшук, в країні йому загрожує арешт.

Разом з тим, Саакашвілі неодноразово заявляв про намір повернутися в країну. Зокрема, в кінці вересня він опублікував фото квитка до Грузії, куди він разом з матір'ю повинен був прибути ввечері 2 жовтня.

Вибори в Грузії

Вже цієї суботи в Грузії відбудуться вибори. Жителі 64 міст і районів обиратимуть мерів і депутатів місцевих дорадчих органів - сакребуло. Участь у виборах беруть понад 40 партій, зокрема і партія "Єдиний національний рух", заснована Саакашвілі ще в 2001 році.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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