Саакашвілі не виїжджав з України, - МВС Грузії
Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі не виїжджав з України. Відповідно, він не може перебувати в Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sputnik-georgia.
За словами заступника голови МВС Грузії Александра Дарахвелідзе, Саакашвілі фізично не може знаходитися в країні.
"У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу точно сказати, що Михайло Саакашвілі не виїжджав через кордони України", - зазначив він.
Крім того, за даними грузинського телеканалу "Імеді", Саакашвілі протягом останніх чотирьох днів перебуває в українському Трускавці, де цими днями проходить виїзне засідання фракції "Слуги народу".
Нагадаємо, раніше спікер парламенту Грузії Каха Кучава спростував інформацію про повернення Саакашвілі.
Сам колишній грузинський президент сьогодні випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває в розшуку.