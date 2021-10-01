Саакашвілі не виїжджав з України, - МВС Грузії

Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі не виїжджав з України. Відповідно, він не може перебувати в Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sputnik-georgia .

За словами заступника голови МВС Грузії Александра Дарахвелідзе, Саакашвілі фізично не може знаходитися в країні.

"У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу точно сказати, що Михайло Саакашвілі не виїжджав через кордони України", - зазначив він.

Крім того, за даними грузинського телеканалу "Імеді", Саакашвілі протягом останніх чотирьох днів перебуває в українському Трускавці, де цими днями проходить виїзне засідання фракції "Слуги народу".