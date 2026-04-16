Теневой флот РФ возит нефть по фальшивым страховкам: Bloomberg раскрыл схему

Фиктивное страхование и подставные адреса

Как сообщает издание, согласно документам украинской разведки, танкер Paz, который находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, получил страховой сертификат от компании Seaguard P&I.

Хотя фирма якобы базируется в немецком Пиннебурге, такой коммерческой структуры в Германии не существует.

Адрес, указанный в документах и на сайте компании, на самом деле является обычным жилым многоквартирным домом. Кроме Paz, подобные фальшивые сертификаты получили еще по меньшей мере четыре судна.

Задержание танкеров в Европе

Bloomberg пишет, что среди судов с сомнительными документами значится танкер Deyna. В марте 2026 года французские власти изъяли это судно по подозрению в обходе санкций против России.

В последнее время европейские страны все чаще перехватывают подобные суда вблизи своих территориальных вод.

Такие танкеры считаются угрозой для экологии и безопасности, поскольку они нарушают международные морские правила, плавают под фальшивыми флагами и используют недействительное страхование после блокировки западными сервисами.