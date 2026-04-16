RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Теневой флот РФ возит нефть по фальшивым страховкам: Bloomberg раскрыл схему

16:40 16.04.2026 Чт
2 мин
Как "теневой флот" РФ пытается обойти ограничения?
aimg Сергей Козачук
Фото: танкеры РФ используют фальшивую страховку для обхода санкций (Getty Images)

Ряд российских танкеров "теневого флота" перевозят нефть, используя страховые сертификаты от несуществующей немецкой компании для обхода международных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины, которыми оперирует Bloomberg.

Читайте также: В Эстонии объяснили, почему не хотят задерживать российские танкеры в Балтийском море

Фиктивное страхование и подставные адреса

Как сообщает издание, согласно документам украинской разведки, танкер Paz, который находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, получил страховой сертификат от компании Seaguard P&I.

Хотя фирма якобы базируется в немецком Пиннебурге, такой коммерческой структуры в Германии не существует.

Адрес, указанный в документах и на сайте компании, на самом деле является обычным жилым многоквартирным домом. Кроме Paz, подобные фальшивые сертификаты получили еще по меньшей мере четыре судна.

Задержание танкеров в Европе

Bloomberg пишет, что среди судов с сомнительными документами значится танкер Deyna. В марте 2026 года французские власти изъяли это судно по подозрению в обходе санкций против России.

В последнее время европейские страны все чаще перехватывают подобные суда вблизи своих территориальных вод.

Такие танкеры считаются угрозой для экологии и безопасности, поскольку они нарушают международные морские правила, плавают под фальшивыми флагами и используют недействительное страхование после блокировки западными сервисами.

Борьба с "теневым флотом" РФ

Напомним, в последнее время европейские страны усилили давление на нефтяные перевозки РФ, однако сталкиваются с юридическими вызовами.

В частности, Королевский флот Великобритании пока только наблюдает за российскими судами в Ла-Манше из-за опасений нарушить международное право.

В то же время Франция готовит жесткие меры, планируя удвоить штрафы и сроки заключения для экипажей, использующих фальшивые флаги.

Вместе с тем Эстония официально отказалась от силовых задержаний в Балтийском море, объясняя это критически высоким риском военного столкновения с Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская ФедерацияНАФТАтеневой флот