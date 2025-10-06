"Теневой флот" Путина заливает нефтью европейские моря: ЕС напуган возможной катастрофой

За прошлый год по меньшей мере пять танкеров из российской армады, которая избегает санкций, беспрепятственно находились в европейских водах после сброса нефти, о чем свидетельствуют расследования некоммерческой журналистской группы SourceMaterial и Politico.

Двое из этих судов подлежали британским санкциям еще до того, как оставили следы нефти в море.

Эти новые разоблачения также базируются на спутниковых снимках от НПО SkyTruth и данных о судоходстве с платформы Kpler, что дает продолжение расследованию Politico 2024 года, которое задокументировало разливы нефти.

Реакция Европы на сброс нефти танкерами РФ

"Эти инциденты являются "огромной проблемой", - заявил министр энергетики Латвии Каспарс Мелнис.

По его словам, европейцам повезло, что на данный момент они не имеют экологической катастрофы.

"Теневой флот - это отчаянная и опасная попытка Путина сохранить доходы от нефти, одновременно загрязняя море. Он использует суда, игнорирующие базовые стандарты безопасности, повышая риск катастрофических разливов нефти", - цитирует издание представителя британского МИД.

ЕС может заплатить миллиарды евро за очистку вод

По оценкам аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air, очистка от крупного разлива нефти, оставленного танкером, может стоить до 1,4 миллиарда евро.

Этот счет, вероятно, ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, если виновное судно не удастся найти.