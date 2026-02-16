Теневой экспорт возвращается? В Раде предупредили об опасных деяствиях ломозаготовителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата в Facebook .

По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, речь идет о попытках восстановить схемы, которые только за прошлый год стоили бюджету 3,5 млрд гривен.

Поиск "лояльного" суда

Как отметил парламентарий, ломозаготовители уже в четвертый раз обращаются в Киевский окружной админсуд, пытаясь заблокировать нулевые экспортные квоты. Кисилевский указывает на признаки манипуляции судебной системой.

"Предыдущие заявления они сначала подавали, а после назначения судьи отзывали. Опытные юристы и антикоррупционеры знают, что это является признаком поиска "нужного" судьи", - написал заместитель председателя комитета.

Сейчас иск подан от ООО "Захидвторлом", к которому присоединился общественный союз "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов", объединяющий крупных экспортеров.

Защита нацбезопасности и убытки бюджета

Кисилевский отметил, что правительство ввело нулевые квоты на экспорт лома, исходя из соображений национальной безопасности, ведь, говорит нардеп, "от обеспечения металлургической промышленности ломом зависит устойчивость экономики".

Еще одним аргументом в пользу этого решения была "патологическая склонность" экспортеров лома к "сомнительным схемам использования сертификата EUR.1" для поставок за пределы ЕС без уплаты пошлины.

"Схемы по уклонению от уплаты пошлины на лом через ЕС стоили государству 3,5 млрд грн только за прошлый год. За право и дальше воровать эти деньги у армии борются дельцы", - подчеркнул Кисилевский.

Внешние риски: вмешательство "конфедератов"

Парламентарий также обратил внимание на опасный союз украинских теневиков с пророссийскими силами за рубежом.

В частности, в защиту бесконтрольного вывоза сырья, по словам Кисилевского, выступили представители польской партии "Конфедерация", которую "даже в самой Польше считают токсичной".

Кисилевский напомнил, что именно эти политики ранее организовывали акции с высыпанием украинского зерна на границе. Поэтому "к новому странному союзу украинских теневиков и польских "конфедератов" следует отнестись вполне серьезно".

"Когда черный бизнес обворовывает государство, используя лазейки на таможне, это воспринимается как наше внутреннее дело. Перекрыть эти схемы - дело Правительства, что оно и сделало, установив нулевую экспортную квоту. Но когда в ситуацию вмешиваются российские политические агенты, ситуация начинает выглядеть иначе", - уверен парламентарий.

"Теперь не дать черному ломовому бизнесу поднять голову - вопрос национальной безопасности. Теневики, которые родились и расцвели во времена Януковича, должны уйти в прошлое. Как и модель экономики, построенная на сырьевом экспорте. Если этого еще кто-то не понял, пусть попробует и дальше дружить с кремлевскими агентами. Посмотрим, как надолго их хватит", - резюмировал он.