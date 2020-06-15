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У Тимошенко заявили, що будуть оскаржувати меморандум з МВФ

Новини » Політика     15.06.2020 - 15:42
У Тимошенко заявили, що будуть оскаржувати меморандум з МВФ
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Депутати будуть звертатися до Конституційного суду, аби "все, що буде ухвалене по цьому меморандуму, визнали неконституційним"

Кожним пунктом меморандуму з Міжнародним валютним фондом влада здає національні інтереси й продовжує "політику розпродажу України". "Батьківщина" буде оскаржувати це в суді.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на засіданні погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.

"Наша команда починає глибоку внутрішньонаціональну експертизу меморандуму з МВФ за розділами. Ми будемо доводити, в тому числі й в судах, що це здача суверенітету України. Цього тижня ставиться вісім лобістських законів на виконання меморандуму. Ми не дамо вам спаплюжити суверенітет України. Ми будемо боротися проти таких речей. Управляйте країною, а не здавайте її національні інтереси", - сказала Тимошенко.

Голова "Батьківщини" також запевнила, що депутати партії будуть звертатися до Конституційного суду, аби "все, що буде ухвалене по цьому меморандуму, визнали неконституційним".

"У документі, по суті, знищуються наші державні банки, розпродається земля, стратегічна власність держави. Тут передається в управління іноземним комісіям формування Вищої ради правосуддя, йдеться про продовження медичної реформи. Тут йдеться про оптимізацію системи освіти, а це означає, що будуть скорочуватися мережі шкіл. Тут говориться про зниження заробітної плати викладачам, професорам, доцентам, тут оголошується автономія Національного банку від держави… Але ми будемо інформувати суспільство про кожен крок влади, спрямований на руйнацію незалежності країни, і не дозволимо продовжувати цю політику й далі", - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, 9 червня директори МВФ затвердили нову програму підтримки України в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Раніше Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету.

Додамо, що МВФ у своєму меморандумі спрогнозував зростання курсу долара в Україні у 2020 році.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ТимошенкоМВФ
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