МВФ прогнозує долар по 30 гривень у 2020 році

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

МВФ погіршив прогноз щодо курсу гривні до долара

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз погіршений порівняно з жовтнем 2019 року.

Про це свідчать дані Меморандуму України з МВФ.

Згідно з даними у тексті Меморандуму, номінальний ВВП України в 2020 році залишить 130,3 млрд доларів, номінальний ВВП у гривнях - 3908 млрд грн. Таким чином, МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Дані свідчать, що МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році. А потім курс стабілізується на рівні 28,7 гривень за долар.

Прогноз МВФ для України

Рік Номінальний ВВП в доларах Номінальний ВВП у гривнях Розрахунковий курс, грн/долар 2020 130,3 3908 30,0 2021 148 4277 28,9 2022 163,1 4659 28,6 2023 177,3 3908 28,7 2024 193,4 4277 28,7 2025 211,3 6065 28,7

Таким чином, МВФ підтверджує прогноз уряду України за курс гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

Зазначимо, в жовтні Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара, значно поліпшивши його.

Тоді МВФ очікував в 2020 році курс 27,72 грн/долар, в 2021 році - 28,70 грн/долар, в 2022 році - 29,67 грн/долар, в 2023 році - 30,64 грн/долар, у 2024 році - 31,61 грн/долар.

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Автор: Олександр Білоус