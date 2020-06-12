МВФ прогнозує долар по 30 гривень у 2020 році

МВФ погіршив прогноз щодо курсу гривні до долара
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз погіршений порівняно з жовтнем 2019 року.
Про це свідчать дані Меморандуму України з МВФ.
Згідно з даними у тексті Меморандуму, номінальний ВВП України в 2020 році залишить 130,3 млрд доларів, номінальний ВВП у гривнях - 3908 млрд грн. Таким чином, МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.
Дані свідчать, що МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році. А потім курс стабілізується на рівні 28,7 гривень за долар.
Прогноз МВФ для України
|
Рік
|
Номінальний ВВП в доларах
|
Номінальний ВВП у гривнях
|
Розрахунковий курс, грн/долар
|
2020
|
130,3
|
3908
|
30,0
|
2021
|
148
|
4277
|
28,9
|
2022
|
163,1
|
4659
|
28,6
|
2023
|
177,3
|
3908
|
28,7
|
2024
|
193,4
|
4277
|
28,7
|
2025
|
211,3
|
6065
|
28,7
Таким чином, МВФ підтверджує прогноз уряду України за курс гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.
На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.
Зазначимо, в жовтні Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара, значно поліпшивши його.
Тоді МВФ очікував в 2020 році курс 27,72 грн/долар, в 2021 році - 28,70 грн/долар, в 2022 році - 29,67 грн/долар, в 2023 році - 30,64 грн/долар, у 2024 році - 31,61 грн/долар.
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Автор: Олександр Білоус