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Першим рішенням нової влади має бути зниження ціни на газ і тарифів, - нардеп

Новини » Вибори 2019    02.01.2019 - 14:45
Першим рішенням нової влади має бути зниження ціни на газ і тарифів, - нардеп
Фото: Іван Крулько (РБК-Україна)

Крулько заявив, що під час переговорів із МВФ влада не повинна була забезпечувати баланс бюджету за рахунок людей

Першим рішенням, яке нова влада ухвалить у соціальній сфері, буде рішення про зниження ціни на природний газ і зменшення навантаження на людей по сплаті комунальних послуг. Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Іван Крулько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За його словами, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко знизить ціни на газ удвічі одразу після обрання її президентом.

"Це пораховано експертами і це можливо зробити - знизити ціну на газ. Зменшення цього тягаря одразу за собою потягне зниження комунальних послуг. По-друге, не буде й такого тиску на ціни у торгових мережах, як від нинішніх комунпослуг. І бізнесу стане легше, і кожній людині", - зазначив Крулько.

Депутат наголосив, що ситуація, коли більшість населення країни не може оплатити зі своїх доходів комунальні послуги, є ненормальною.

"Люди йдуть до держави, просять як жебраки субсидію, що йде напряму до олігархів та монополістів. Люди стають заручниками ситуації, коли нічого не можуть придбати, змушені весь час думати, щоб із них не зняли субсидію", - пояснив народний депутат.

Крулько вважає, що під час переговорів із МВФ влада не повинна була забезпечувати баланс бюджету за рахунок людей. Потрібно було запропонувати міжнародному кредитору більш дієві інструменти наповнення казни, наприклад, через механізми деофшоризації та детінізації економіки. Таким шляхом має йти влада, яка прагне не забирати у людей останнє, а навпаки - підвищувати соціальні стандарти, переконаний політик.

"Оновлення влади дозволить перезавантажити стосунки - як усередині країни, між громадянами та владою, так і зовні - із нашими зовнішніми партнерам, нашими міжнародними кредиторами та МВФ. Бо всі вже зрозуміли, що нинішня влада включно із президентом - дорівнює корупції, подальшому невиконанню обіцянок перед людьми, що вона не веде до миру і звільнення заручників", - резюмував Крулько.

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