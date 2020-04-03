ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Великдень. Земля. Приват. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     03.04.2020 - 10:03


Як себе поводити на Великдень? Які заходи будуть передбачені? Чи слід готуватись до ще жорсткішого карантину?

Що принесе Україні земельна реформа - тотальний розпродаж чи шанс для аграріїв?

Чому "Банківський закон" важливий для кожного з нас. Навіть, для тих, хто не користується банківськими картками.

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Давід Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина;

Петро Порошенко, лідер партії “Європейська солідарність”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Кіра Рудик, голова партії “Голос”;

Роман Сульжик, член Наглядової ради ПриватБанку;

Даніїл Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;

Сергій Надал, міський голова Тернополя;

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці;

Вони говорять, а вирішує народ.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся