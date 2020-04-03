Великдень. Земля. Приват. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Як себе поводити на Великдень? Які заходи будуть передбачені? Чи слід готуватись до ще жорсткішого карантину?
Що принесе Україні земельна реформа - тотальний розпродаж чи шанс для аграріїв?
Чому "Банківський закон" важливий для кожного з нас. Навіть, для тих, хто не користується банківськими картками.
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Давід Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина;
Петро Порошенко, лідер партії “Європейська солідарність”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;
Кіра Рудик, голова партії “Голос”;
Роман Сульжик, член Наглядової ради ПриватБанку;
Даніїл Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;
Сергій Надал, міський голова Тернополя;
Сергій Моргунов, міський голова Вінниці;
Вони говорять, а вирішує народ.