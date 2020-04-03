Великдень. Земля. Приват. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера



Як себе поводити на Великдень? Які заходи будуть передбачені? Чи слід готуватись до ще жорсткішого карантину?

Що принесе Україні земельна реформа - тотальний розпродаж чи шанс для аграріїв?

Чому "Банківський закон" важливий для кожного з нас. Навіть, для тих, хто не користується банківськими картками.

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Давід Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина;

Петро Порошенко, лідер партії “Європейська солідарність”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Кіра Рудик, голова партії “Голос”;

Роман Сульжик, член Наглядової ради ПриватБанку;

Даніїл Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;

Сергій Надал, міський голова Тернополя;

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці;

Вони говорять, а вирішує народ.