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Тимошенко: українцям зараз важко, але ми маємо шанс створити заможну і щасливу країну

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 20:23
Тимошенко: українцям зараз важко, але ми маємо шанс створити заможну і щасливу країну
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко назвала мир та безпеку одними з головних пріоритетів свого Нового курсу 

Українці - сильні та талановиті люди, але нам просто не дають підняти голови, а вибори - це шанс довести всім, що лише громадяни мають бути господарями нашої країни. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час мітингу у Білій Церкві, де зібралося близько 10 тисяч громадян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Тимошенко подякувала найкращим вітчизняним фахівцям, які багато місяців працювали над стратегією змін - Новим курсом України.

"Тепер у нас є план, який ми почнемо виконувати одразу після зміни влади. Не гаючи ані хвилини. За вашою підтримкою", - наголосила кандидат у президенти.

Вона назвала головні пріоритети свого Нового курсу - мир та безпеку, добробут українців, розвиток освіти та науки.

"Якими б важкими не були випробування, ми маємо шанс змінити державну політику в інтересах звичайних українців і зрештою побудувати заможну та щасливу країну", - заявила Тимошенко.

Тимошенко переконана: "Якщо ми будемо єдиними, ми подолаємо будь-які труднощі - і зовнішню агресію, і політичний тиск, що чинить влада, і бідність та зневіру. Народ поверне собі владу і ресурси, які має Україна".

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