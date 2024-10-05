Тимошенко: в Украине искусственно создали монополию торговли лекарствами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Тимошенко.

По ее мнению, для решения проблемы нужно разрешить аптечным сетям покупать лекарства иностранного производства, не зарегистрированные в Украине, но имеющие сертификаты качества США, Великобритании, стран ЕС, Канады, Японии и других. "Это сломит монополию посредников и приведет к немедленному снижению цены", - говорит Тимошенко.

Кроме того, аптечные сети должны закупать лекарства исключительно в системе Prozzoro на тендерной основе.

Также для них нужно упростить кредитование. А для посредников - установить лимит на выкуп медпрепаратов у производителя на уровне 15-20%, убеждена Тимошенко.

Политик также рассказала, что уже в ближайшее время инициирует в парламенте создание следственной комиссии, подробно расследующей махинации посредников.

По информации СМИ, вероятно, речь идет о посредниках ООО "БАДМ" и СП "ОПТИМА-ФАРМ ЛТД".

Качественные изменения в этой сфере Тимошенко также планирует достичь, приняв соответствующие поправки к законопроекту №11520.