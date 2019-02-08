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Тимошенко закликала українців єднатися для протидії фальсифікаціям

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 17:55
Тимошенко закликала українців єднатися для протидії фальсифікаціям
Фото: Юлія Тимошенко у Черкаській області (прес-служба)

Тимошенко заявила про необхідність єднання заради чесних виборів

Юлія Тимошенко закликала українців єднатися для протидії фальсифікаціям на виборах. Про це лідер «Батьківщини» заявила під час мітингу в Жашкові Черкаської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Вона нагадала, що вчора разом з іншими кандидатами в президенти підписала Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям.

«Ми підписали між опозиційними силами спеціальну угоду. З фальсифікацією, з руйнацією виборів, з нечесністю борються всі опозиційні сили разом», – наголосила вона. Цю ідею активно підтримали і громадські організації.

Проте, зауважила Тимошенко, єднання заради чесних виборів та справедливості потрібно і серед людей.

«Якщо ми  хочемо мати успішну державу, нам треба єднатися всім народом, а не так, як завжди на кожних виборах, коли нас ділять за мовними, релігійними, територіальними ознаками», – сказала вона і додала, що якщо ми об’єднаємось як країна, тоді нам все до снаги.

Кандидат у президенти заявила, що чинний президент застосовує "брудні технології" напередодні виборів. Зокрема, вона заявила про начебто масовий підкуп виборців, про те, що зареєстровано 50 кандидатів у президенти.

Також політик зазначила про те, що "Порошенком та його штабом зареєстровано кандидатом у президенти Юрія Володимировича Тимошенка, сподіваючись, що голоси, які люди віддаватимуть за Юлію Тимошенко, випадково віддадуть за Юрія Тимошенка".

Голова партії також зауважила, що за її заявами про ці фальсифікації до міністерства внутрішніх справ і особисто до міністра Арсена Авакова вже розпочаті кримінальні провадження.

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