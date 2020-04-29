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"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток у 5,5 разу

Новини » Економіка     29.04.2020 - 04:10
"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток у 5,5 разу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Порівняно з 2018 роком, прибуток зріс на 51,7 млрд грн

За підсумками 2019 року НАК "Нафтогаз-України" збільшила консолідований прибуток у 5,5 разу - до 63,3 мільярдів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Порівняно з 2018 роком, прибуток зріс на 51,7 млрд грн.

У компанії відзначають, що зростання відбулося завдяки виплаті російською компанією "Газпром" 2,9 млрд дол за підсумками Стокгольмського арбітражу.

У той же час, чистий прибуток від звичайної діяльності в 2019 році знизився в 6,1 рази - до 2,58 млрд грн.

Після виплати від "Газпрому" український бюджет вже отримав 12,2 млрд грн податку на прибуток і ще отримає 48,2 млрд грн дивідендів за 2019 рік.

"В IV кварталі 2019 р. Відбулося істотне скорочення обсягів споживання та продовжилося падіння цін на газ. Ми очікуємо, що макроекономічні умови залишаться складними й в поточному році", - заявив фінансовий директор групи "Нафтогаз" Пітер ван Дріл.

Нагадаємо, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 16 квітня розгляне пропозиції виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка щодо до нових претензій до російського "Газпрому" на 17,3 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

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