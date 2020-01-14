Тимошенко підтримала ідею провести всеукраїнське віче щодо ринку землі

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Запропоновані владою земельні закони можуть позбавити українців території та майбутнього

Партія "Батьківщина" підтримала ініціативу аграріїв щодо скликання всеукраїнського віча на захист сільськогосподарської землі. Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми підтримуємо аграріїв, профспілки, всі громадські організації, які сьогодні виступили проти продажу землі, й ми політично разом із ними будемо боротися", – наголосила Тимошенко.

Тимошенко вкотре застерегла, що влада за вказівкою президента на позачерговій сесії має намір ухвалити земельні закони, які позбавлять український народ території та майбутнього.

"У законах є п’ять позицій, які несумісні з існуванням незалежної України: взагалі продаж сільськогосподарської землі, тобто 72% території; продаж землі іноземним банкам та кредитним установам; скасування заборони не тільки на продаж територій сільськогосподарського призначення, а й особливо цінних земель; скасування будь-якого контролю держави за використанням сільськогосподарської землі якісно, не знищуючи чорноземи для цільових призначень аграрного комплексу. По суті, такими законами влада віддає землю декільком глобальним корпораціям, які будуть володіти Україною", – зауважила Тимошенко.

Півторагодинна нарада голів фракцій у спікера, за словами лідера "Батьківщини", виявилась безрезультатною, оскільки всі команди про продаж землі надходять виключно від президента.

"Рішення президента Зеленського продиктовані йому ззовні від великих фінансових спекулятивних структур. І він, на жаль, є інструментом у їхніх руках. Він, не усвідомлюючи, що робить, не даючи собі звіту про наслідки своїх дій, взяв на себе одноосібне рішення продати сільськогосподарську землю і доручив парламенту, уряду, комітету проводити це всупереч Конституції та законам. Наше завдання не допустити цього!" – резюмувала Тимошенко.