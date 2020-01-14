Аграрії ініціювали проведення всеукраїнського віча

Фото: протест під Верховною радою (Громадське)

Аграрії вимагають зняти з розгляду Верховної Ради відповідний закон

Представники українського селянства і фермерства, об’єднані в Штаб захисту рідної землі, оголошують про підготовку народного віча. Аграрії, незгодні з наміром влади розпродати сільськогосподарську землю, вимагають зняти з розгляду Верховної Ради відповідний закон. Про це під час прес-конференції у Верховній Раді повідомила співголова Об'єднаного штабу захисту української землі Ольга Ходаківська, передає РБК-Україна.

"Ми ініціюємо проведення всеукраїнського народного віча, яке стане майданчиком для волевиявлення українського народу, адже згідно з Конституцією український народ є єдиним джерелом влади в Україні. Мета народного віча – захистити українську землю, зупинити прийняття антиконституційних і антинародних законопроєктів, захистити Конституцію", – зазначила Ольга Ходаківська.

Аграрії переконані, що доля української землі не може вирішуватися в кулуарах між окремими політиками, іноземними агентами, так само як через політичні торги. Ці питання мають бути предметом загальнонаціональної дискусії.

"Не було створено жодної робочої групи, яка би опрацювала модель земельної реформи. Жодна поправка, яка була надана представниками українського селянства, фермерства, громадянського суспільства, не була врахована в цих законопроєктах. Натомість, суцільні порушення – регламенту і Конституції", – додала Ходаківська.

Вона нагадала, що нині на розгляді Конституційного суду знаходиться подання з вимогою визнати норми законопроєкту, який відкриває земельний ринок, такими, що не відповідають Конституції.

Представники штабу сподіваються, що Конституційний Суд ухвалить рішення, в якому чітко зазначить, що лише український народ має сказати на всеукраїнському референдумі, як він бачить розвиток своїх територій.

Нагадаємо, у вівторок, 14 січня, по всій країні тривають мирні акції протесту аграріїв, участь у яких беруть тисячі людей. За словами президента Асоціації фермерів та приватних землевласників Миколи Стрижака, своїми протестами фермери хочуть змусити президента Володимира Зеленського почути думку селян.