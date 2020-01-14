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Тимошенко поддержала идею провести всеукраинское вече по рынку земли

Новости » Политика     14.01.2020 - 14:55
Тимошенко поддержала идею провести всеукраинское вече по рынку земли
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Предлагаемые властью земельные законы могут лишить украинцев территории и будущего

Партия "Батькивщина" поддержала инициативу аграриев о созыве всеукраинского вече на защиту сельскохозяйственной земли. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы поддерживаем аграриев, профсоюзы, все общественные организации, которые сегодня выступили против продажи земли, и мы политически вместе с ними будем бороться", - подчеркнула Тимошенко.

Тимошенко в очередной раз предостерегла, что власть по указанию президента на внеочередной сессии намерена принять земельные законы, которые лишат украинский народ территории и будущего.

"В законах есть пять позиций, которые несовместимы с существованием независимой Украины: вообще продажу сельскохозяйственной земли, то есть 72% территории; продажу земли иностранным банкам и кредитным учреждениям, отмена запрета не только на продажу территорий сельскохозяйственного назначения, но и особо ценных земель; отмены какого-либо контроля государства за использованием сельскохозяйственных земель качественно, не уничтожая черноземы для целевых назначений аграрного комплекса. По сути, такими законами власть отдает землю нескольким глобальным компаниям, которые будут владеть Украиной", - отметила Тимошенко.

Полуторачасовое совещание председателей фракций у спикера, по словам лидера "Батькивщины", оказалась безрезультативным, поскольку все команды о продаже земли поступают исключительно от президента.

"Решение президента Зеленского продиктованы ему извне от крупных финансовых спекулятивных структур. И он, к сожалению, является инструментом в их руках. Он, не осознает, что делает, не давая себе отчета о последствиях своих действий, взял на себя единоличное решение продать сельскохозяйственную землю и поручил парламенту, правительству, комитету проводить это вопреки Конституции и законам. Наша задача не допустить этого! " - резюмировала Тимошенко.

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