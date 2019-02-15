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Тимошенко відповіла Луценку

Новини » Вибори 2019    15.02.2019 - 15:15
Тимошенко відповіла Луценку
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко звинуватила владу у "методах Януковича"

Лідер "Батьківщини" та кандидат у президенти на виборах 2019 Юлія Тимошенко прокоментувала можливе відкриття справи проти неї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"У Порошенка і його ручної Генпрокуратури – істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють. Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про "імовірний злочин" Тимошенко. Хто не в курсі – йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені", - написала Тимошенко.

10 квітня 2018 року Тимошенко звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без її відома і санкції.

"Шкода, що генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про "злочини". В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична", - написала політик.

Тимошенко також звинуватила владу у "методах Януковича".

"Технології відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий. Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить – він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів", - заявила Тимошенко.

"Ну нічого ж не вийде. Програєте – то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі доручили розглянути можливість відкриття справи на кандидата на президентських виборах 2019 Юлії Тимошенко.

В САП сумніваються у відкритті справи проти Тимошенко
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