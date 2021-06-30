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Завтра скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль

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Київ, Середа 30 червня 2021 13:21
Завтра скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завтра скасовується мораторій на ринок землі в Україні. За його словами, немає жодної успішної країни, де діяв би такий мораторій.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, але й вільно розпоряджатися.

"Це те, що закріплено у Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Від завтра його не буде і в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, що з 1 липня можна буде продавати землю громадянам України, фізособам, не більше 1 га в одні руки. До цього закон дозволяв продавати ділянки землі тільки до 2 га.

Після відкриття ринку землі в Україні почне діяти мораторій на продаж землі на окупованих територіях. Його можуть скасувати тільки після деокупції.

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Ринок землі Денис Шмигаль
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