Завтра скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завтра скасовується мораторій на ринок землі в Україні . За його словами, немає жодної успішної країни, де діяв би такий мораторій.

Про це він заявив на засіданні уряду .

За його словами, українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, але й вільно розпоряджатися.

"Це те, що закріплено у Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Від завтра його не буде і в Україні", - заявив він.