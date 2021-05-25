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Тимошенко: від громад буде залежати, як управлятимуть землею після реформи

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 12:09
Тимошенко: від громад буде залежати, як управлятимуть землею після реформи Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Україна вийшла на фінішну пряму проведення земельної реформи. Її успіх великою мірою буде залежати від того, як громади розпоряджатимуться новими ресурсами.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Земля".

"Завдяки президенту, Верховній раді, Кабінету міністрів і громадам ми домоглися того, що земельна реформа вийшла на новий рівень, пішла з великою швидкістю. Ми практично на фіналі того, аби запрацював відкритий, цивілізований ринок землі", - зазначив він.

Тимошенко нагадав, що вчора президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2194, який передає землі з державної в комунальну власність.

"Це фактично земельна конституція для громад: один з основних законопроєктів, які є великою частиною земельної реформи", - прокоментував заступник керівника Офісу президента.

Земельна реформа і децентралізація не просто передають громадам землю, а створюють для них нові можливості.

"По-перше, у громади з’являються додаткові кошти. Ми, особливо в рамках "Великого будівництва", завжди зацікавлені в тому, щоб громада також співфінансувала проекти, які будуються - школи, садочки тощо. По-друге, для громади це відповідальність: що буде на землі, хто буде нею управляти", - заявив Тимошенко, який координує інфраструктурну програму "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що за програмою "Велике будівництво" цього року крім відновлення доріг державного значення також відремонтують 2 тисячі км місцевих доріг, якими найбільше користуються люди.

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