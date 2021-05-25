Тимошенко: от общин будет зависеть, как будут управлять землей после реформы

Украина вышла на финишную прямую проведения земельной реформы. Ее успех в большой степени будет зависеть от того, как общины будут распоряжаться новыми ресурсами.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Земля".

"Благодаря президенту, Верховной раде, Кабинету министров и громадам мы добились того, что земельная реформа вышла на новый уровень, пошла с большой скоростью. Мы практически на финале того, чтобы заработал открытый, цивилизованный рынок земли", - отметил он.

Тимошенко напомнил, что вчера президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который передает земли из государственной в коммунальную собственность.

"Это фактически земельная конституция для общин: один из основных законопроектов, являющийся большой частью земельной реформы", - прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента.

Земельная реформа и децентрализация не просто передают громадам землю, а создают для них новые возможности.

"Во-первых, у громады появляются дополнительные средства. Мы, особенно в рамках "Большой стройки", всегда заинтересованы в том, чтобы громады также софинансировали проекты, которые строятся - школы, садики и т.д. Во-вторых, для общества это ответственность: что будет на земле, кто будет ею управлять", - заявил Тимошенко, координирующий инфраструктурную программу "Большая стройка".