Тимошенко розпочала передвиборний тур Україною

Тимошенко зібрала мітинг у Дніпрі
У вівторок, 5 лютого, Юлія Тимошенко зібрала у Дніпрі велелюдний мітинг. Зустрітися з лідером «Батьківщини» прийшло близько 15 тисяч людей, повідомляє прес-служба політсили.
Зустріччю з громадою рідного міста Юлія Тимошенко розпочала свій великий передвиборний тур країною.
Виступаючи перед земляками, кандидат у президенти України назвала 2019 рік вирішальним.
Вона заявила, що йде перемагати і пообіцяла, що її команда вже наступного після виборів дня розпочне втілення плану докорінних змін в інтересах українців.
Саме для цього разом із командою найкращих вітчизняних фахівців розроблена стратегія розвитку країни – Новий курс, заявила політик. Він передбачатиме зміни у всіх сферах життя суспільства.
Юлія Тимошенко запевнила, що головною метою її стратегії є створення умови для життя та роботи кожного українця на рідній землі.
Лідер «Батьківщини» наголосила, що нова влада спрямує український газ на потреби населення і знизить його вартість для громадян щонайменше вдвічі. Кандидат у президенти продемонструвала платіжки, які їй передали обурені громадяни. Вона повідомила, що у випадку перемоги на виборах, повернеться на цю саму площу, щоб прозвітувати про зроблене і покаже нові квитанції.
«Коли я це говорю, я точно знаю, що ми це зробимо», – заявила Юлія Тимошенко.