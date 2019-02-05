Тимошенко розпочала передвиборний тур Україною

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зібрала мітинг у Дніпрі

У вівторок, 5 лютого, Юлія Тимошенко зібрала у Дніпрі велелюдний мітинг. Зустрітися з лідером «Батьківщини» прийшло близько 15 тисяч людей, повідомляє прес-служба політсили.

Зустріччю з громадою рідного міста Юлія Тимошенко розпочала свій великий передвиборний тур країною.

Виступаючи перед земляками, кандидат у президенти України назвала 2019 рік вирішальним.

Вона заявила, що йде перемагати і пообіцяла, що її команда вже наступного після виборів дня розпочне втілення плану докорінних змін в інтересах українців.

Саме для цього разом із командою найкращих вітчизняних фахівців розроблена стратегія розвитку країни – Новий курс, заявила політик. Він передбачатиме зміни у всіх сферах життя суспільства.

Юлія Тимошенко запевнила, що головною метою її стратегії є створення умови для життя та роботи кожного українця на рідній землі.

Лідер «Батьківщини» наголосила, що нова влада спрямує український газ на потреби населення і знизить його вартість для громадян щонайменше вдвічі. Кандидат у президенти продемонструвала платіжки, які їй передали обурені громадяни. Вона повідомила, що у випадку перемоги на виборах, повернеться на цю саму площу, щоб прозвітувати про зроблене і покаже нові квитанції.

«Коли я це говорю, я точно знаю, що ми це зробимо», – заявила Юлія Тимошенко.