Тимошенко и президент ЕНП Вебер обсудили результаты переговоров в Вашингтоне

Среда 20 августа 2025 10:39
Тимошенко и президент ЕНП Вебер обсудили результаты переговоров в Вашингтоне Фото: Юлия Тимошенко и Манфред Вебер (facebook.com/YuliaTymoshenko)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с Президентом ЕНП Манфредом Вебером недавние мирные переговоры в Вашингтоне и получила приглашение выступить на Чрезвычайном саммите ЕНП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко рассказала, что провела разговор с Президентом Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером. По ее словам, диалог состоялся по инициативе Вебера в рамках подготовки к Чрезвычайному саммиту ЕНП.

"Господин Вебер подчеркнул, что ему важно услышать мою позицию относительно мирного процесса и последних переговоров в Вашингтоне. Я поделилась своим видением скоординированных шагов, которые способны привести к прекращению войны и установлению справедливого мира", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что по итогам разговора Манфред Вебер поблагодарил ее за анализ ситуации и пригласил выступить на Чрезвычайном саммите ЕНП, в котором примут участие руководство Еврокомиссии, Европарламента и ведущие европейские лидеры.

Напомним, президенты Украины и США 18 августа договорились в Вашингтоне о встрече Зеленского и Путина, где будут решаться вопросы "обмена территорий" и прекращения огня.

Подробнее о результатах переговоров в Белом доме говорится в отдельном материале РБК-Украина.

