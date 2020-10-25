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Тимошенко не голосувала на місцевих виборах через хворобу мами

Київ, Неділя 25 жовтня 2020 19:05
Тимошенко не голосувала на місцевих виборах через хворобу мами
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не голосувала на місцевих виборах. Політик перебуває в Дніпрі з мамою Людмилою Телегіною, яка захворіла на коронавірус.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

За словами співрозмовника, стан Людмили Телегіної погіршився, хвороба у неї протікає дуже важко.

Як відомо, мамі Тимошенко зараз 83 роки.

Раніше РБК-Україна писало, що коронавірус був і у самої Юлії Тимошенко. Про це стало відомо в кінці серпня. 11 вересня вона одужала.

У Тимошенко хвороба також протікала у важкій формі. За даними РБК-Україна, політик навіть була підключена до ШВЛ.

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