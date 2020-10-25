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Тимошенко не голосовала на местных выборах из-за болезни мамы 

Киев, Воскресенье 25 октября 2020 19:05
Тимошенко не голосовала на местных выборах из-за болезни мамы 
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не голосовала на местных выборах. Политик находится в Днепре с мамой Людмилой Телегиной, которая заболела коронавирусом.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

По словам собеседника, состояние Людмилы Телигиной ухудшилось, болезнь у нее протекает очень тяжело.

Как известно, маме Тимошенко сейчас 83 года.

Ранее РБК-Украина писало, что коронавирус был и у самой Юлии Тимошенко. Об этом стало известно в конце августа. 11 сентября она выздоровела.

У Тимошенко болезнь также протекала в тяжелой форме. По данным РБК-Украина, политик даже была подключена к ИВЛ.

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