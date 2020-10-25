Тимошенко не голосовала на местных выборах из-за болезни мамы 

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не голосовала на местных выборах. Политик находится в Днепре с мамой Людмилой Телегиной, которая заболела коронавирусом.
Об этом сообщают источники РБК-Украина.
По словам собеседника, состояние Людмилы Телигиной ухудшилось, болезнь у нее протекает очень тяжело.
Как известно, маме Тимошенко сейчас 83 года.
Ранее РБК-Украина писало, что коронавирус был и у самой Юлии Тимошенко. Об этом стало известно в конце августа. 11 сентября она выздоровела.
У Тимошенко болезнь также протекала в тяжелой форме. По данным РБК-Украина, политик даже была подключена к ИВЛ.