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Мама Тимошенко захворіла коронавірусом

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 12:14
Мама Тимошенко захворіла коронавірусом
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мама лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко - Людмила Телегіна - заразилась коронавірусом. Її стан тяжкий.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Співрозмовник видання повідомив, що хвороба у жінки протікає дуже тяжко.

Зазначимо, що Людмилі Телегіній 83 роки.

Раніше РБК-Україна писало, що коронавірус був у самої Юлії Тимошенко. Про це стало відомо вкінці серпня. Вона одужала 11 вересня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні зафіксували 7517 нових випадків коронавірусу. Зокрема, в Києві за минулу добу підтвердили 635 заражень.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову введення в Україні локдауна. Жорсткий карантин в Україні можуть ввести, якщо щодня будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення зон карантину в Україні.

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