Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Де і коли саме захворіла Тимошенко - поки невідомо

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Захворіли також і інші члени сім'ї Тимошенко.

Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел.

Зокрема, разом з Тимошенко на коронавірус захворіли й інші члени сім'ї - дочка Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін.

Де і коли саме захворіла Тимошенко - поки невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і як проходить лікування.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 1987 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків в Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків COVID-19, а за 21 серпня опинилася на 3-му місці серед країн континенту, за кількістю нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом.