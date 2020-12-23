Свіжий рейтинг партій: в українців посилився запит на професіоналізм

Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)

"Батьківщина" виявилася єдиною партією, яка за останні місяці наростила рейтинги

Нині найвищу довіру серед українців мають чотири партії. Водночас посилюється запит на професіоналізм, дедалі більша кількість людей хоче бачити біля керма держави фахівців, які чесно працюватимуть на благо України.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними дослідження, у грудні президентську "Слугу народу" готові підтримати - 21.1% від усіх, хто визначився і прийде на дільниці, за ОПЗЖ готові проголосувати 17.3%, 15.2% симпатизують "Європейській солідарності", 10.9% - "Батьківщині".

Слід також зазначити, що "Батьківщина" Юлії Тимошенко виявилася єдиною партією, яка за останні місяці на третину наростила рейтинги, тоді як всі інші чільні політичні сили - зберігають або навіть втрачають позиції.

Також опитування засвідчило збільшення запиту на професіоналізм: 63% опитаних вважають головною причиною економічної кризи некомпетентність влади.

71% респондентів переконані, що країна рухається у неправильному напрямку, а діяльністю президента незадоволені вже 65% людей.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-20 грудня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за результати місцевих виборів найбільшу підтримку отримати партії "Слуга народу" та "Батьківщина".

Як писало РБК-Україна, експерти вважають, що українці бачать саме команду Юлії Тимошенко альтернативою нинішній владі.

Водночас за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.