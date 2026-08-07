Временно не работаете? В ПФУ объяснили, дадут ли субсидию

Украинцы, действие трудового договора которых временно приостановлено, могут претендовать на жилищную субсидию. Однако для этого необходимо выполнить одно важное условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Согласно постановлению Кабинета Министров №848, приостановление трудового договора само по себе не лишает человека права на государственную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В то же время при назначении субсидии учитывается уплата единого социального взноса (ЕСВ). Если человек самостоятельно оплатил ЕСВ в размере не менее минимального в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращения, субсидию могут назначить. Также вместо него это может сделать работодатель.
Например, если человек обращается за субсидией в декабре, то будет проверяться уплата ЕСВ за апрель, май и июнь.
Таким образом, даже если работник временно не исполняет свои трудовые обязанности из-за приостановки действия трудового договора, это не означает автоматического отказа в назначении жилищной субсидии. Главное - отвечать требованиям по уплате ЕСВ.
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