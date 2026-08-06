ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Нужна субсидия на твердое топливо? ПФУ назвал три ключевых момента

05:37 06.08.2026 Чт
3 мин
В Пенсионном фонде ответили на самые распространенные вопросы
aimg Юлия Капитонова
Нужна субсидия на твердое топливо? ПФУ назвал три ключевых момента Фото: Потенциальные получатели субсидии должны знать несколько важных нюансов (коллаж РБК-Украина)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Украинцы, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом и не пользуются централизованным отоплением, природным газом или электроэнергией для обогрева, могут получить субсидию на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Справка о печном отоплении не требуется. Для оформления субсидии на твердое топливо не нужно получать отдельную справку о печном отоплении. Достаточно указать эту информацию в декларации о доходах и расходах или упрощенном заявлении, если субсидия оформляется по экспериментальному проекту.
  • Субсидию на твердое топливо нужно оформлять каждый год. Жилищная субсидия для приобретения твердого топлива назначается только один раз в календарный год за личным обращением человека. Поэтому для получения выплаты в новом году необходимо повторно подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.
  • ПФУ учитывает конкретную норму при расчете. При расчете субсидии на твердое топливо в 2026 году учитывают минимальную норму 2 тонны твердого топлива на одно домохозяйство. Предельный показатель стоимости составляет 4602,57 грн за тонну, а окончательный размер выплаты определяют индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Справку о печном отоплении приносить не нужно

Для оформления субсидии на твердое топливо отдельная справка о наличии в доме печного отопления не требуется.

Информацию о способе отопления заявитель самостоятельно указывает в декларации о доходах и расходах, которая подается вместе с заявлением на назначение жилищной субсидии.

Если же человек оформляет выплату по экспериментальному проекту, эти сведения следует указать в упрощенной форме заявления.

Нужно ли подавать новое заявление каждый год

В ПФУ напомнили, что субсидия на приобретение жесткого топлива назначается один раз в календарный год и только после личного обращения человека.

Поэтому украинцы, получавшие такую помощь, например, в 2025 году, не могут автоматически рассчитывать на выплату в следующем году. Чтобы получить субсидию в новом календарном году, необходимо снова обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

В то же время, если вместе с субсидией на твердое топливо назначается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, то ее рассчитывают с месяца обращения и до конца текущего календарного года.

Как определяют размер субсидии

Размер пособия определяют индивидуально для каждого домохозяйства.

При расчете учитывают:

  • установленную государством норму обеспечения твердым топливом;
  • граничную стоимость топлива;
  • доходы членов домохозяйства и процент платежа.

Сумма субсидии определяется как разница между стоимостью твердого топлива в пределах установленной нормы и суммой, которую домохозяйство должно оплатить самостоятельно в соответствии со своими доходами.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кому могут дать государственную помощь, даже если жилье больше нормы.

Также мы объясняли, как не потерять субсидию в 2026 году.

Кроме того, стало известно, в каких случаях земельный пай может повлиять на выплату.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Пенсионный фонд Украины Субсидии в Украине Субсидии
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть