Тимчасово не працюєте? У ПФУ пояснили, чи дадуть субсидію

Українці, дію трудового договору яких тимчасово призупинено, також можуть претендувати на житлову субсидію. Однак для цього потрібно виконати одну важливу умову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №848, призупинення трудового договору саме по собі не позбавляє людину права на державну допомогу для оплати житлово-комунальних послуг.
Водночас під час призначення субсидії враховується сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо людина самостійно сплатила ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення, субсидію можуть призначити. Також замість неї це може зробити роботодавець.
Наприклад, якщо людина звертається за субсидією у грудні, то перевірятиметься сплата ЄСВ за квітень, травень та червень.
Таким чином, навіть якщо працівник тимчасово не виконує свої трудові обов'язки через призупинення дії трудового договору, це не означає автоматичну відмову в призначенні житлової субсидії. Головне - відповідати вимогам щодо сплати ЄСВ.
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