Тимчасово не працюєте? У ПФУ пояснили, чи дадуть субсидію

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Чи означає призупинення трудового договору втрату права на субсидію? Ні. Призупинення трудового договору не є підставою для автоматичної відмови у призначенні субсидії. Якщо виконані встановлені законодавством умови, державна допомога може бути призначена.

Ні. Призупинення трудового договору не є підставою для автоматичної відмови у призначенні субсидії. Якщо виконані встановлені законодавством умови, державна допомога може бути призначена. Кому можуть призначити субсидію? Людина, з якою призупинено дію трудового договору, може отримати житлову субсидію, якщо за неї сплачено єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі за визначений законодавством період.

Людина, з якою призупинено дію трудового договору, може отримати житлову субсидію, якщо за неї сплачено єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі за визначений законодавством період. Який період перевіряє ПФУ? Під час розгляду заяви Пенсійний фонд перевіряє сплату ЄСВ за квартал, що передує кварталу перед місяцем звернення за субсидією. Саме цей період впливає на право отримати державну допомогу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №848, призупинення трудового договору саме по собі не позбавляє людину права на державну допомогу для оплати житлово-комунальних послуг.

Водночас під час призначення субсидії враховується сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо людина самостійно сплатила ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення, субсидію можуть призначити. Також замість неї це може зробити роботодавець.

Наприклад, якщо людина звертається за субсидією у грудні, то перевірятиметься сплата ЄСВ за квітень, травень та червень.

Таким чином, навіть якщо працівник тимчасово не виконує свої трудові обов'язки через призупинення дії трудового договору, це не означає автоматичну відмову в призначенні житлової субсидії. Головне - відповідати вимогам щодо сплати ЄСВ.