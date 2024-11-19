РФ признает паспорта так называемых "ЛДН и "ДНР" недействительными, - ЦНС

Со следующего месяца "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР" будут недействительны. Россия хочет произвести максимальную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

"С 1 декабря 2024 года паспорта псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", которые оккупанты заставляли получать жителей временно оккупированного Донбасса еще с 2014 года, станут недействительными", - говорится в сообщении.

Причиной этого является принудительное изменение гражданства и соответственно смена паспортов. Кремль поставил своим подчиненным задачу выполнить стопроцентную паспортизацию украинцев. То есть, чтобы они получили паспорт РФ.

Именно поэтому в так называемых "республиках" местные коллаборанты активизируют процесс замены паспортов на российские. Они аргументируют это тем, что с 1 января 2025 года жители оккупированных территорий Украины, у которых нет паспорта РФ, потеряют любые права и возможности.

"Дошло до запугивания наиболее социально незащищенных слоев населения, оказавшегося в российской оккупации", - добавил информационный ресурс.