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РФ провела "переподготовку" 40 учителей из оккупированного Энергодара и сел, - ЦНС

Воскресенье 17 ноября 2024 15:51
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РФ провела "переподготовку" 40 учителей из оккупированного Энергодара и сел, - ЦНС Фото: флаг России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия продолжает "обучение" учителей с оккупированных территорий Украины. На этот раз дипломы о "переподготовке" получили 40 педагогов-коллаборантов из Энергодара и близлежащих сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс уточнил, что речь идет об учителях русского языка и литературы, которые будут учить украинских детей по специально подготовленной Кремлем пропагандистской программе.

"Кроме этого главная задача "дипломированных" педагогов - это работа с детьми для выявления их проукраинских позиций", - объясняет ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления подчеркнул, что каждый, кто начал сотрудничество с оккупантами, будет привлечен к ответственности.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Россия начала отправлять учителей-коллаборантов из оккупированной части Херсонской области в Москву. Это так называемый пилотный проект по обучению "учителей-наставников". В рамках курсов, которые длятся несколько недель, враг учит педагогов выявлять проукраинских детей.

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