В одной из школ оккупированной Запорожской области враг собирал деньги на войну, - ЦНС
На временно оккупированной части Запорожской области враг собирал деньги на войну против Украины. Событие произошло в одной из захваченных школ под видом "волонтерства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, волонтеры из России фактически принудительно собирали с родителей деньги для поддержки оккупантов. В то же время, дети младших классов традиционно под наблюдением учителей рисовали листовки российским солдатам, а старшеклассники писали письма под диктовку.
Ответственность за пропагандистскую акцию несет так называемый департамент образования местной оккупационной администрации и "волонтерская рота боевого братства".
"Все это не только полное промывание мозгов украинским детям, но и показательная акция якобы поддержки оккупантов местными", - говорится в сообщении.
В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей игнорировать инициативы врага и сообщать обо всех коллаборантах.
Напомним, недавно в ЦНС сообщили, что в школах на временно оккупированных территориях Украины россияне предоставят сторожам оружие. Это произойдет уже с 1 января 2025 года. В соответствии с росстандартом, охранников в учебных заведениях обяжут иметь оружие и бронежилеты.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия везет учителей из оккупированной Херсонской области в Москву. Там их обучают выявлять проукраинских детей.
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