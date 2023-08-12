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Во временно оккупированном Мелитополе "полицейские" разыскивают местных партизан, - ЦНС

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Суббота 12 августа 2023 17:41
Во временно оккупированном Мелитополе "полицейские" разыскивают местных партизан, - ЦНС Иллюстративное фото: Во временно оккупированном Мелитополе "полицейские" разыскивают местных партизан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупационная "власть" ищет партизан во временно захваченном Мелитополе. Так называемые "полицейские" проводят рейды в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Во временно оккупированном Мелитополе и районе российские оккупационные войска осуществляют операцию по поиску местного подполья. На этот раз они используют своих полицейских.

Захватчики назвали процедуру "проверкой общественного транспорта на безопасность". Однако в автобусах во время остановки проверяют не водителей и их документы, а именно пассажиров.

"Полицаи требуют показать российские паспорта. В общем проверяют документы, телефоны и содержимое сумок и карманов", - говорится в сообщении.

Украинцев на ВОТ призывают соблюдать правила безопасности относительно передвижения и сообщения Сил обороны о передвижении и размещении врага.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Россияне превратили город в свой "центр командования".

Однако в последнее время в Мелитополе участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения. Так, например, 11 и 12 июля в Мелитополе и в соседних селах слышали взрывы.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские войска стягивают на Запорожское направление технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

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